Маска назвали человеком года и современным Юлием Цезарем

Человеком года назвала испанская газета El Mundo американского миллиардера Илона Маска. Основателя Tesla и SpaceX авторы сравнили с древнеримским политиком и полководцем Гаем Юлием Цезарем.

Журналисты объясняют, что Маск - самый богатый человек, когда-либо живший на Земле. Таким был в свое время Юлий Цезарь. Теперь предприниматель — еще и правая рука избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Авторы материала называют это воплощением радикально новой практики: "цезаризме" XXI века, при котором компании соуправляют государствами вместе с политиками.

Тандем Маска с Трампом журналисты назвали "дуэтом двух самых больших эго", который способен радикально изменить США. По мнению журналистов, власть Маска уже сравнима с контролем над суверенным государством - за счет того, что миллиардеру принадлежит корпорация SpaceX. Трамп же сожалеет, что Илон не сможет заменить его на президентском посту: предприниматель родился в столице ЮАР, а конституция США не позволяет баллотироваться на пост главы государства гражданам, родившимся за пределами Штатов.