Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр многополярного мира

Евразийский экономический союз утвердился как один из самодостаточных центров многополярного мира. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании Высшего совета ЕАЭС.

Саммит организации открылся в Ленинградской области. В нем также принимают участие руководители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Обсуждения пройдут в узком и расширенном составе. Речь пойдет об устранении торговых барьеров, финансовом законодательстве, формировании общего рынка нефти и газа.

Также лидеры рассмотрят вопрос о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС. Как отметил российский президент, деятельность объединения способствует расширению торговли и стабильному росту экономик региона.

"Интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. На деле помогает обеспечивать стабильный устойчивый рост экономик как государств "пятёрки", так и Евразийского региона в целом", - отметил Путин.