Власти Запорожья опровергли данные о повышенной радиации в Энергодаре

Фейком и провокацией назвали в администрации Запорожской области сообщения о превышении уровня радиации в Энергодаре. Как сообщается, по городу развешаны объявления, цель которых - посеять панику среди населения. Все эти сообщения ложные, подчеркнули власти.

Пресс-служба Запорожской АЭС, в свою очередь, подтвердила, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Показатели не превышают естественных фоновых природных значений.

В администрации области также отметили, что лживые сообщения опубликовали украинские Telegram-каналы. Подчеркивается, что все заявления и объявления администрация Запорожской атомной электростанции публикует в официальном канале ЗАЭС и на сайте станции.