Первая жена Тиммы намекнула, что Седокова растратила все его миллионы

Шумиха вокруг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не утихает. 17 декабря мужчина покончил с собой, и теперь в Сети ходят слухи, что спортсмен так и не смирился с разводом с певицей Анной Седоковой, который случился еще в начале месяца. Отметим, что сама артистка, узнав страшную новость, попала в больницу с нервным срывом.

Не секрет, что к сексапильной артистке Янис Тимма ушел несколько лет назад, оставив первую супругу Сану и их маленького сына Кристиана. После смерти баскетболиста женщина начала с завидной регулярностью высказываться о бывшем возлюбленном. В частности, она обратила внимание на то, куда исчезли миллионы Яниса Тиммы, ведь он уходил от нее успешным игроком, получающим баснословные гонорары.

"Я не знаю, как и что там было, но я помню, что человек был миллионером, когда он развёлся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму. В каком направлении были потрачены эти деньги? Откуда у человека такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку? Я думаю, что это пища для размышлений для многих мужчин. Открыть им глаза на то, как легко потерять все", - рассуждает Сана на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Комментаторы сделали вывод, что таким образом женщина намекает на Анну Седокову. Будто бы она растратила все деньги Яниса Тиммы, который перед смертью снимал комнату в дешевом хостеле и якобы взял в долг миллион у певицы.