Подразделения "Южной" группировки ВС России освободили населенный пункт Гигант в Донецкой Народной Республике. Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районе Северска и Часов Яра, украинские войска потеряли до 230 военнослужащих.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

По данным Минобороны России , средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.