Медведев предупредил об опасности этнических анклавов мигрантов

Длительное присутствие семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу России. А в ряде случаев это становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что особенно остро проявляется проблема, если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются. Они, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства, заявил Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

Этнические анклавы формируются из членов семей мигрантов в Россию. А при неуважении приезжих к российскому законодательству в этой среде может распространиться экстремистская идеология. По данным Медведева, свыше 200 тысяч детей мигрантов учатся в российских школах, у 40% из них уровень владения русским языком недостаточный. Зампред Совбеза напомнил, что уже принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского перед их зачислением в школы, передает ТАСС.