С Жанной Агузаровой отказываются работать из-за ее "неадекватности"

Жанна Агузарова прославилась много лет назад, когда была солисткой музыкальной группы "Браво". Однако она покинула коллектив и запустила сольную карьеру. Жанна была одной из первых артисток на отечественной эстраде, смело шедшей на самые безумные эксперименты со своим стилем и внешностью. Одно время ее даже называли "марсианкой".

В последнее время певица ушла в тень. О ней практически ничего не слышно. Недавно Агузарова пела на дне рождения скандально известной журналистки Ксении Собчак. Тогда многие зрители в Сети обратили внимание на то, что Жанна буквально хрипит в микрофон.

А теперь появилась информация, что будто бы с Агузаровой перестает работать одно агентство за другим. По словам организаторов, все потому, что Жанна стала совсем "неадекватной". Например, в этом году один из заказчиков согласился заплатить вдвое больше (шесть миллионов рублей) за то, чтобы певица исполнила свои хиты, но в последний момент она передумала. Почему Агузарова так решила, неизвестно, сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно некоторым данным, причиной столь резкого отказа от работы могут быть проблемы со здоровьем 62-летней певицы. Не секрет, что Жанна сильно модифицировала свою внешность благодаря пластическим операциям и другим манипуляциям. Кроме того, говорят, будто певица даже со своим продюсером разорвала отношения.