Киев пытается решить проблему нехватки людей на фронте

Париж несколько раз предлагал Москве наладить диалог по украинскому вопросу, причем без участия Киева. Об этом рассказал министр иностранных дел России. Сергей Лавров отметил, что общение шло по закрытым каналам.

В то же время Франция выступает чуть ли не главным инициатором отправки европейских миротворческих сил на Украину и продолжает подготовку бойцов ВСУ. Такое двусмысленное поведение не вселяет доверия к предложениям официального Парижа. Ну а Киев сейчас больше сосредоточен на проблеме нехватки людей на фронте.

Репортаж Александры Сергомасовой.