Актрису Устинову поздравляют с рождением ребенка

Светлана Устинова считается одной из самых закрытых отечественных актрис. Несмотря на то, что она регулярно появлялась на светских мероприятиях и прохаживалась по красным дорожкам фестивалей, актриса почти не давала интервью, не снималась на телевидении. А пару лет спустя Светлана устинова с мужем Ильей Стюартом покинула Россию.

Пара живет за границей и ведет непубличный образ жизни. Лишь время от времени Устинова выкладывает на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии, которые мало что говорят заинтересованной общественности. Однако сегодня, 26 декабря, Светлана вдруг выложила снимок, на котором запечатлена с большим животом. Таким образом актриса объявила о беременности.

Впрочем, малыш уже появился на свет. Об этом стало известно благодаря аккаунту Ильи Стюарта в той же соцсети. Он выложил снимок, на котором запечатлен держащим на руках крошечного ребенка. Мальчик это или девочка, пока неизвестно.

Тем не менее многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Не остались в стороне и отечественные знаменитости. Марина Александрова, Елизавета Боярская, Теона Дольникова, Дарья Мороз, Нино Нинидзе, Анна Чиповская и многие другие высказали добрые пожелания новоиспеченной мамочке.