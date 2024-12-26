Работа аэропортов Москвы и Калуги приостановлена

Временные ограничения введены на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорта Калуги.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Росавиации.

Ряд телеграм-СМИ утверждают, что введен план "Ковер". По некоторой информации, есть опасность террористической атаки украинского беспилотника. Подобные ограничения вводятся регулярно в разных регионах. Так, накануне, 25 декабря, аналогичная ситуация случилась в аэропорту Казани.

В пресс-службе аэропорта "Шереметьево" подтвердили РБК, что план "Ковер" введен над территорией воздушной гавани.

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