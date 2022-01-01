Собянин рассказал, как город поддерживает научные проекты столичных медиков

Сергей Собянин напомнил, что национальный проект "Здравоохранение" — один из самых важных для каждого человека. В его рамках поддерживаются научные проекты столичных медиков, ежегодно выделяется на это свыше миллиарда рублей.

С 2022 года отобрано множество проектов, которые впервые применены в клинической практике как в России, так и в мире.

Среди них - передовые биотехнологические разработки для решения сложных задач в онкологии, кардиологии и регенеративной медицине: технология раннего прогнозирования таких расстройств, как деменция и болезнь Альцгеймера, мембраны для реконструкции барабанной перепонки, которые будут печататься на специальном биопринтере, и тест-система для прогнозирования ответа на иммунотерапию в онкологии.

Ранее Собянин рассказал о тренингах для медиков. Качественное и своевременное обучение врачей и медсестер - важнейшее условие для спасения жизни и эффективного лечения пациентов, убежден мэр Москвы. В кадровом центре столичного департамента здравоохранения разработаны и внедрены 70 уникальных программ дополнительного профессионального образования и тренингов для совершенствования знаний в области диагностики и лечения различных травм и заболеваний.