Путин утвердил новые штрафы за нарушение ПДД

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.

В частности, штрафы за превышение скорости и за езду с непристегнутым ремнем увеличены на 50%, административный штраф за вождение в нетрезвом виде увеличен до 45 тысяч рублей, введен штраф за повторную езду без ОСАГО, он теперь будет составлять 3-5 тысяч рублей, также увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора, теперь он будет составлять полторы тысячи рублей.

При этом скидка на оплату штрафов за нарушение ПДД сокращена до 25%, а оплатить можно будет в течение 20 дней со дня вынесения постановления, передает РИА Новости.

Кстати, ранее сообщалось, что для Москвы и Санкт-Петербурга по некоторым штрафам устанавливается отдельный повышенный тариф. Например, за несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку. Ну а те, кто нарушают правила систематически, да ещё зачастую демонстративно не оплачивает их, по мнению экспертов, ужесточения санкций только заслуживают.