Работа аэропортов Москвы восстановлена

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ранее вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщается в официальном телеграм-канале Росавиации.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов, отмечает ведомство.

Ранее ряд телеграм-СМИ утверждали, что был введен план "Ковер". По некоторой информации, наблюдалась опасность террористической атаки украинского беспилотника.

Подобные ограничения вводятся регулярно в разных регионах. Так, накануне, 25 декабря, аналогичная ситуация случилась в аэропорту Казани.