Режим ЧС федерального уровня ввели на Кубани в связи с разливом мазута в Черном море

ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сообщил глава ведомства.

Таким образом это позволит привлечь дополнительные силы и средства, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства страны, передает ТАСС.

Напомним, 15 декабря два российских танкера в Керченском проливе попали в сильный шторм и получили критические повреждения. В море вылился мазут. Его основная масса сосредоточена у берегов Краснодарского края.

В Сети расходится неподтвержденная информация, что мазут убил почти всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров. Миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз погибли в темной жиже.