Сыну Боярского приписали развод и новый брак

Сегодня, 26 декабря, свой день рождения отмечает один из самых любимых отечественных актеров Михаил Боярский. Прославленному артисту исполнилось 75 лет. В честь юбилея популярный актер дал несколько интервью, по одному из которых некоторые СМИ сделали вывод о том, что в личной жизни сына Михаила Боярского Сергея незаметно для общественности случились глобальные перемены.

Кратко напомним, что в 1998 году Сергей женился. В этом браке на свет появились две дочери: Екатерина и Александра. До сегодняшнего дня казалось, что в семье наследника артиста все стабильно, но наблюдательные читатели сделали вывод, что нет. Они это поняли по тому, что Боярский в свежем интервью сообщил, что у него шестеро внуков, хотя раньше считалось, что их четверо: две дочери сына Сергея и двое сыновей дочери Елизаветы.

"Шесть внуков! Демографические проблемы я решаю удачно — на пользу Отчизны. Мне встреча с внуками доставляет огромное удовольствие. Серьезные энерджайзеры! Подключаешься к ним и чувствуешь себя гораздо моложе. В театр они не так уж часто ходят, хотя повзрослевшие бывали на спектаклях. Естественно, что-то видели по телевидению, слышали на пластинках. А так у нас нормальная тихая семья. Без звездных отклонений. И все как в обычной российской семье", - рассказал Боярский aif.ru.

Теперь в Сети судачат, что Сергей (раз Елизавету никто не видел в последние годы беременной) успел развестись, заново жениться и обзавестись еще двумя детьми. Сам сын Михаила Боярского пока не комментировал слухи, муссирующиеся относительно его личной жизни.