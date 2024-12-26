Диспетчер боролся до конца, чтобы спасти самолет от крушения в Актау

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе брифинга рассказал о том, как происходило крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. По его словам, аэропорт Актау был готов к приему воздушного судна, а диспетчер оперативно предпринял все необходимые действия для обеспечения безопасной посадки.

"Экипаж, войдя в воздушное пространство Казахстана, установил связь с диспетчером вышки аэропорта Актау... Более того, для облегчения визуального контакта с полосой были включены огни взлетно-посадочной полосы", - сообщил Карабаев.

При этом он отметил, что экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочные полосы аэродрома Актау, наблюдались хаотичные изменения высоты судна — оно отклонилось в сторону береговой линии, а около 11:28 по местному времени была потеряна связь с экипажем и самолет "допустил столкновение с землей", передает "Газета.ru".

Напомним, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек. Теперь в происшедшей трагедии пытаются разобраться как Казахстан, так и Азербайджан.