Что россияне покупают в подарок на Новый год

Россияне полным ходом готовятся к Новому году: закупают продукты для праздничного стола, заказывают подарки родным, друзьям, коллегам. ТВЦ выяснил, какие товары пользуются популярностью в качестве новогодних презентов.

Так, пресс-служба Wildberries сообщила, что еще россияне покупают в подарок на Новый год различные наборы чая в баночках и коробочках, наборы натуральной косметики, сладкие наборы, в том числе меда с орехами. Детям чаще всего покупают детские деревянные кухни, наборы для опытов, для Москвы заметна тенденция дарить конструкторы и различные настольные игры.

В Ozon же чаще выбирают в качестве подарков на Новый год товары для дома, модные аксессуары, наборы косметики, смартфоны и компьютеры, игровые консоли. Самыми популярными детскими категориями стали игрушки, товары для творчества, книги.

А в Яндекс.Маркете рассказали, что в топ-3 категорий подарков для мужчин обычно входят компьютеры и электроника, товары для гейминга и автотовары. Женщинам дарят косметику и парфюмерию, ювелирные изделия, а также товары для дома и интерьера. Самая популярная категория для подарков детям — игрушки. Также детям часто дарят сладости и смартфоны.