Политолог Костин высказался о новой конфигурации мира

С какими итогами Россия и Запад подходят к завершению этого года? Удалось ли нашей экономике преодолеть давление санкций? Как изменились степени влияния западных стран и группы БРИКС на мировую политику? И при каких условиях Россия могла бы пойти на восстановление нормальных отношений с США и Евросоюзом?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главой Фонда развития гражданского общества, политологом Константином Костиным.

"Не надо бояться, что будет вестись прокси-война против России. Главное – иметь возможность в ней побеждать. Мы говорим про новую конфигурацию мира. БРИКС – политическая демонстрация, что позиция, заявленная Россией, является правильной", - отметил он.

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