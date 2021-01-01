Путин: Россия стремится к завершению конфликта на Украине

В ходе пресс-подхода в четверг Владимир Путин заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине.

Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории, добавил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, оно будет использовано. При необходимости Россия может вновь применить "Орешник", но пока не спешит с этим.

В 2025 году Россия продолжит достигать всех целей специальной военной операции, отметил президент.

Вместе с тем российский лидер рассказал, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО. Что касается возможных переговорных площадок по Украине, то Россия не против того, чтобы таковой стала Словакия, указал Путин.

Была затронута и тема экономики. Ее рост в 2025 году, сказал глава государства, может быть чуть ниже, чем в 2024-м, но столь быстрые темпы и не нужны.