"Большой, многогранный талант": Путин поздравил Боярского с юбилеем

Сегодня, 26 декабря, свой день рождения отмечает один из самых успешных и любимых российских актеров - Михаил Боярский. Сложно представить, но прославленному "Д`Артаньяну" исполнилось 75 лет! Именинника с круглой датой поздравили не только близкие и коллеги, но и президент страны Владимир Путин. Телеграмма российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля.

"Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики. От души желаю здоровья и вдохновения Вам и всей Вашей творческой семье. И конечно, всего самого доброго в наступающем новом году!" - поздравил юбиляра Владимир Путин.

Напомним, Михаил За свою карьеру Боярский сыграл свыше сотни блистательных ролей. "Собака на сене", "Гардемарины", "Старший сын" - образы в этих фильмах яркие и самобытные. Но своеобразной визитной карточкой стала роль Д'Артаньяна в "Трех мушкетерах". Талантливый и харизматичный артист по праву снискал признание и народную любовь. А еще он телеведущий, исполнитель всенародно любимых шлягеров "Все пройдет", "Городские цветы", "Большая медведица" и, конечно же, "Зеленоглазое такси".