Путин напомнил о принципиальной позиции России по деполитизации экономики

В ходе своего выступления перед журналистами Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики.

"По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - подчеркнул Путин.

Однако на этот раз контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, отметил российский лидер. При этом, по его словам, Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

Путин заключил, что киевский режим "наказывает Европу", закрывая транзит российского газа. Президент выразил уверенность, что цены на газ в Европе вырастут из-за остановки транзита из России через Украину, передает РИА Новости.

Напомним, саммит Евразийского экономического союза открылся в Ленинградской области. В нем принимают участие руководители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Обсуждения пройдут в узком и расширенном составе. Речь пойдет об устранении торговых барьеров, финансовом законодательстве, формировании общего рынка нефти и газа. Также лидеры рассмотрят вопрос о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС.