Представлены новые герои СВО

Новые подвиги героев специальной военной операции. Ефрейтор Виктор Курилов с помощью беспилотника обнаружил скрытное передвижение техники ВСУ и передал координаты противника нашим артиллеристам, которые нанесли удар по боевикам. Враг понёс большие потери в личном составе и технике, пытался отступить, но не смог укрыться от огня российских военных.

Младший сержант Роман Майоров во время боевого дежурства обнаружил движение диверсионной группы, устроил засаду на пути её следования и открыл огонь. Неонацисты понесли большие потери. Оставшиеся в живых бежали, бросив раненых. Мужественные действия Романа Майорова не дали диверсантам проникнуть в район обороны российских войск и не допустили потери среди наших военных.