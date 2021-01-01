"Нужно быть сильными": главное из пресс-подхода Путина

Первый вопрос - ожидаемо об итогах двухдневной работы с коллегами из СНГ и Евразийского экономического союза. Ответ президента лаконичен.

Путин: У нас существенный рост товарооборота, несмотря на рецессию у многих наших некогда партнеров. В Еврозоне - 1 процент роста, а в Белоруссии - 5,5 по результатах года. В России мы тоже довольны результатами - 3,9. Скорее всего, будет под 4. Это хороший результат. В Армении еще больше. А рост товарооборота между Россией и Арменией - в два раза по сравнению с прошлым годом. В два раза! Больше 10 миллиардов долларов. И так почти со всеми странами. Вот результат.

Конечно, спросили Владимира Путина и про украинский конфликт. На Западе все чаще говорят о его скором завершении. Особенно - в окружении избранного президента Трампа. Предлагают заморозку по линии фронта. Российский лидер пожимает плечами: все это он уже слышал - причем из уст представителей действующего руководства США.

Путин: У нас так говорят в народе: вашими устами - да мед пить. Еще в 2021 году действующий пока президент Байден предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил: ну да, она не готова сегодня. Но вы ее подготовите и примите. С точки зрения исторической - это одно мгновение. Для нас какая разница - сегодня, завтра или через 10 лет?

И все-таки, не унимаются журналисты, реальна ли перспектива установления мира в следующем году?

Журналист: Вы во что верите? Верите, что в 2025 году конфликт будет закончен? Естественно, нашей победой. Путин: Я в Бога верю, а Бог с нами.

А еще с Россией теперь - ракетный комплекс "Орешник". Путина спрашивают: планирует ли он его применять?

Путин: Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же. Ну послушайте, они применили 5-7 систем ATACMS. Россия ответила комплексным ударом - 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. Мы не скрываем - у нас пока немного этих систем "Орешник", но они есть. Но мы не спешим их применять - это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач, мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно".

Системно и сбалансированно Россия подходит и к решению экономических задач.

Путин: Самое главное - благополучие российского народа. Уровень жизни, стабильность. У нас сбалансированная макроэкономическая политика. Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения. Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели и задачи СВО, это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших. Вот мы с вами разговариваем - а они сражаются. Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта. Я интересуюсь ситуацией каждый день, днем и ночью. Это в прямом смысле слова. На определенных участках происходят определенные события. Ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. Я спрашиваю командиров: "А как ребята преодолевают эту водную преграду?". Вброд! Вот мы с вами стоим, здесь тепло. На улице ветренно, а здесь тепло. А ребята вброд. Что это такое? По грудь в воде, и автомат несут сверху. Они воюют за Россию.

Прокомментировал Владимир Путин и ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области. По словам президента, если кто-то из эвакуированных жителей захочет переехать в другой регион, такая возможность должна быть предоставлена.

Путин: Мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти, Министерства финансов - выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть. И мы даем столько, сколько нужно региону. А регион в диалоге с людьми - именно это я хочу подчеркнуть и повторю еще раз - должен выбрать наиболее оптимальный для себя, для людей способ решения этих вопросов.

Спросили у президента также о недавнем визите премьер-министра Словакии в Москву. Правда ли, что Братислава предложила себя в качестве площадки для проведения потенциальных мирных переговоров?

Путин: Господин Фицо и прежде говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и подтапливал, и топил. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было, но он на этом и сосредоточил свое внимание. Первое. Второе. Что касается места проведения - да, я ему сказал, что если дойдет дело до переговоров, а они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, мы не против.

Никогда не отказывалась Россия и от поставок газа в Европу. Наоборот, всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов. Владимир Путин еще раз напомнил: это украинский режим отказался продлевать договор о транзите. С него и должен быть спрос за новый виток энергетического кризиса в Старом свете.

Путин: Они клюют с руки у Европы, потому что без европейской поддержки Украина существовать не может. Ну а теперь наказывают ту же Европу, закрывая контракт на поставку транзита нашего газа в Европу. Украина закрыла один из маршрутов через территорию Украины поставок в Европу - через Сохрановку. Закрыли - и все. А у нас контракт с ними - "транзитируй или плати". Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома" - вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит! Говорят: "Ну, мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги. Бред какой-то. Иск забирать не хотят. Получается, что мы с вами и 150 миллионов человек будут поставлять газ, а по решению арбитражного суда деньги будут сниматься и поступать в Украину".

И ведь на Украине западные архитекторы кризисов останавливаться, судя по всему, не собираются. Новой горячей точкой может вскоре стать Молдавия - это данные нашей внешней разведки. А в МИДе недавно сообщили, что еще одна попытка расшатать ситуацию будет предпринята и в Белоруссии.