Мишустин рассказал о мерах поддержки автомобильной промышленности

Каждая четвертая машина в стране - "Лада". А все потому, что в период беспрецедентных санкций производство отечественных автомобилей удалось сохранить. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым.

Уход зарубежных компаний с нашего рынка дал шанс российским концернам. В этом году "АвтоВАЗ", а он является крупнейшим в стране производителем машин в режиме полного цикла, на треть превысил прошлогодние показатели. С участием президента был запущен конвейер для флагмана - Лады Aura. А в начале 2026 года "АвтоВАЗ" начнет выпуск новых кроссоверов. Михаил Мишустин назвал отрасль стратегически важной и рассказал о мерах поддержки.