На фабрику фейков денег не осталось? В Соединённых Штатах закрыли Центр глобального взаимодействия в борьбе с дезинформацией. Это подразделение Госдепартамента занималось тем, что в огромных количествах эту самую дезинформацию производило - в рамках информационной войны против России, Китая и других стран.

Закрытие Центра, производящего дезинформацию, не означает, что информационная война закончена. Просто у американцев хорошие ученики. В начале декабря западные информагентства обвинили Россию в том, что она усиливает распространение пропаганды и, как результат, уже более половины американцев считают, что Украине не нужно давать ни оружия, ни денег.

Давайте посмотрим, как в связке работают американские и украинские фабрики фейков. "Нью-Йорк Таймс" радостно сообщает, что на Украине приняли закон о возможности запрета Украинской православной церкви Московского Патриархата. Украинцы якобы ликуют и массово переходят под хоругви самодеятельной ПЦУ - Православной церкви Украины, которую слепили буквально на ровном месте ещё во времена хмельного Петра Порошенко. Фейковая церковь отметилась тем, что сразу начала устраивать налёты на православные храмы по всей Украине.

Киево-Печерская Лавра, главная православная святыня Украины, теперь место для проведения развлекательных мероприятий - и даже кулинарных шоу! Кощунство, глупость?

Этот клоун - украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который пояснил: это шоу с украинскими сакральными блюдами, призванное возродить культуру в самой святыне. Хуже не придумаешь. Иконостас закрыли большим телевизионным экраном. Осквернение храма - это шоу такое!

После удара баллистической ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в украинском Днепре немедленно были подняты по тревоге дежурные эксперты, которые начали заваливать медиапространство сообщениями, что никакого "Орешника" у России нет. Вернее, есть, но это старая советская разработка и так далее. То есть нам не страшно! Суть в том, что "Орешник" существует.

"Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - сказал Владимир Путин.

Президент даже предложил тем, кто не верит в "Орешник", устроить технологическую дуэль. Назвать цели, а уж мы не подкачаем. Желания испытать российский "Орешник" на себе не нашлось.

Примеров можно приводить много, фабрика фейков работает без выходных. Всего один показательный комментарий читателя французской "Фигаро", опубликовавшей очередную статью об украинском конфликте: "Народу не нужно говорить правду, чтобы руководство могло действовать как им только захочется".

В действительности всё не так, как на самом деле.