ПВО отразила ночную атаку дронов ВСУ на пять российских регионов

Средства противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Дроны ВСУ сбиты над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Три дрона ВСУ сбито над территорией Курской области, по два - над Белгородской и Тульской областями. Один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Астраханской области, пять дронов сбито над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram поблагодарил защитившие мирных жителей подразделения ПВО. Он отметил, что работают все оперативные службы. Пострадавших и разрушений в результате налета беспилотников нет.