Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно наступают на врага. Группировка "Юг" освободила село Гигант в ДНР. Надежное прикрытие с воздуха наземным подразделениям обеспечили расчеты ударных FPV-дронов.

Точный сброс боеприпасов - и опорный пункт ВСУ уничтожен. Так же эффективно работает разведка. В режиме реального времени операторы беспилотников корректируют огонь артиллерии. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, блиндажей и районов скопления бронетехники ВСУ.

А это кадры из приграничных районов Курской области. Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52 накрыл опорный пункт врага. Разведка подтвердила - заданная цель успешно поражена. Летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.