Дочь рассказала о тайных детях Боярского

Сегодня, 26 декабря, круглую дату отмечает актер Михаил Боярский. Одному из самых любимых зрителями артистов исполнилось 75 лет. В честь юбилея вышло несколько материалов, посвященных имениннику, в том числе и его интервью. Благодаря словоохотливости Михаила Боярского стало известно, что его сын Сергей успел развестись, жениться заново и родить еще детей.

Такой вывод сделали как внимательные читатели, так и журналисты. Дело в том, что именинник объявил, что обожает проводить время со своими шестью внуками. А ведь было точно известно, что у Михаила Боярского четверо внуков: двое от сына Сергея и еще двое от дочери Елизаветы. А так как в последнее время никто не видел наследницу мэтра беременной, зрители и журналисты сделали вывод, что именно в личной жизни Сергея случились глобальные перемены.

"У папы две дочки и два сына", - коротко сообщила Starhit старшая наследница Сергея Боярского Екатерина.

А кто-то из комментаторов в Сети вспомнил недавние слова Сергея о том, что его дети смотрят популярный мультфильм "Три кота", который рассчитан на детей младшего возраста. А наследницам Боярского Елизавете и Александра 26 и 16 лет соответственно, поэтому вряд ли они могут интересоваться этим мультфильмом. Сам Сергей предпочитает не комментировать новости о переменах в личной жизни.