В национальном центре "Россия" подведи итоги Года семьи, который проходил под девизом "Дороги в будущее - с любовью по пути".

Начался праздничный вечер с создания новых союзов - брак заключили сразу три пары. Среди зрителей церемонии - многодетные семьи и трудовые династии, победители всероссийских конкурсов "Семья года" и семьи ветеранов СВО. Обращаясь к ним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул - большая семья, в которой растет много детей, это и есть образ будущего России.

"Церемония закрытия у нас проходит в созданном по итогам выставки решением президента национальном центре "Россия", у которого миссия именно такая - собирать и показывать гражданам нашей страны и гостям нашей страны все то, чем мы по настоящему гордимся. И мне кажется очень важно и символично, что мы чествуем в завершающийся Год семьи российские семьи - как предмет настоящей гордости всей нашей страны", - отметил Кириенко.

Приветствие участникам и гостям церемонии направил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул - улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния российских семей - это приоритетная общенациональная цель. Послание президента зачитала вице-премьер Татьяна Голикова и сообщила, что президентом приняты новые решения, касающиеся поддержки семей.