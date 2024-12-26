Глава ВОЗ Гебрейесус застрял в Йемене после атаки Израиля

В ВОЗ пока не знают, сможет ли глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус покинуть Йемен 26 декабря после удара рядом с его самолетом в аэропорте Саны. Сам Гебрейесус вышел на связь, опубликовав в своем официальном аккаунте в соцсети Х сообщение, что нужно дождаться, пока ущерб, нанесенный аэропорту, будет устранен, прежде чем делегация ООН сможет улететь, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что израильские истребители совершили шесть атак на аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами.

А 24 декабря Израиль атаковал гуманитарный конвой в секторе Газа. Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате нового авиаудара. Как сообщили СМИ, целью стал конвой, который доставлял гумпомощь для палестинцев.

Кроме того, подразделения ЦАХАЛ провели рейды на Западном берегу реки Иордан, в результате которых взяли штурмом деревню. Местные жители пытались оказать сопротивление. СМИ сообщают о стрельбе и разрывах гранат.