Газета New York Times заявила, что европейские страны не способны или не хотят строго соблюдать санкции против России, в то время как такие страны, как Индия, увеличивают импорт российской нефти, что приносит Москве значительные финансовые поступления. Более того, ключевые союзники Вашингтона не помогают укреплять положение киевских властей, отмечается в материале.

Издание также указывает, что с начала СВО партнерские отношения США и ее союзников по вопросу Украины "не складываются", а последние события показали, что создаваемые Соединенными Штатами "союзы всегда были более шаткими и спорными, нежели чем видение Байдена и его сторонников в Вашингтоне".

Также в материале отмечается, что крупнейшие европейские демократии не смогли нарастить производство вооружений, чтобы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине.

Ранее страны НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% ВВП. А недавно появилась информация, будто избранный президент США Дональд Трамп, считающий, что Европа мало вкладывается в обороноспособность НАТО, будет требовать увеличить траты до 3% ВВП. А премьер-министр Польши Дональд Туск и вовсе заявил, что простые люди в государствах Запада утомлены конфликтом на Украине. Общество устало от военной помощи Киеву, о которой постоянно твердят власти их стран.