Путин поблагодарил сотрудников МЧС за помощь, которую они оказывают мирным жителям в Курской области

Владимир Путин в поздравлении с Днём спасателя, опубликованном в пятницу, 27 декабря, поблагодарил сотрудников МЧС за помощь, которую они оказывают мирным жителям в Курской области.

Президент также отметил высокий профессионализм сотрудников МЧС при ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях в этом году, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири.

Путин добавил, что за последние годы многое было сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических регионах РФ — Донбассе и Новороссии.