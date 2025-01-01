WP: Солдаты ВСУ надеются на перемирие с РФ в 2025 году

Бойцы ВСУ надеются на перемирие с РФ в 2025 году, потому что хотят "передышки". Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Как сообщил изданию один из военнослужащих, солдаты ВСУ уже истощены боевыми действиями. В некоторых подразделениях критически не хватает людей.

"Так больше не может продолжаться. Если наши чиновники не могут положить конец этому, то, может быть, у Трампа получится", — приводит The Washington Post слова военного.