Прославленная гимнастка Лариса Латынина отмечает 90-летие

Сегодня юбилей отмечает девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина. Самой титулованной в истории гимнастке – 90. Заслуженный мастер спорта, каждый шаг в её карьере - громкая победа. Абсолютная чемпионка Советского Союза, Европы и мира.

До сих пор никому из гимнасток не удалось догнать её по числу олимпийских золотых медалей, а всего высших спортивных наград у неё 18. Она триумфально выиграла Чемпионат мира 1958 года, а потом призналась - выступала беременной.

Одержимость гимнастикой Лариса Латынина передавала следующим поколениям спортсменов - работала в национальной сборной, и под её руководством команда трижды становилась Олимпийскими чемпионами.