Cотрудники и ветераны МЧС отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны МЧС. 27 декабря 1990 года Совет министров РСФСР принял постановление "Об образовании Российского корпуса спасателей".

С тех пор его структура несколько раз менялась. В 1994-м году было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Поздравляя сотрудников ведомства, Владимир Путин особо отметил профессионализм, проявленный российскими спасателями в этом году при ликвидации природных пожаров в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Также президент высоко оценил помощь, которую МЧС оказывает мирным жителям в Курской области.