Временные ограничения введены в аэропортах юга России

Временные ограничения на работу аэропортов юга России введены утром 27 декабря. Воздушная гавань Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По последним данным, на вылет задержаны два авиарейса. 12 рейсов на вылет и прилет перенесены из-за введенных ограничений. Как указывает онлайн-табло аэропорта Казани, на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву, передает ТАСС.

С пяти часов утра ограничена работа аэропорта Сочи. Он не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения на использование воздушного пространства вводились в воздушных гаванях Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты. В Волгограде задерживается шесть рейсов на прилет и вылет, в Астрахани с опозданием прибудет рейс "Аэрофлота" из Москвы. По сообщениям Telegram-каналов, ограничения вводились из-за угрозы атаки дронов-камикадзе.