Российские войска взяли в окружение четыре группировки неонацистов в районе Курахова и пригородах Красноармейска. Ситуация для ВСУ критическая. В так называемых "котлах" могли оказаться несколько тысяч киевских боевиков. Горит натовская техника. Уничтожен бронетранспортёр М113 американского производства. Неприятные для Пентагона сообщения также приходят из Запорожской области.

Уходящая неделя для ВСУ все больше напоминает тактический некролог. На Кураховском и Красноармейском направлениях окружены группировки националистов в Великой Новоселке, поселках Нескучное и Времьевка. Еще две деревни - Разлив и Сторожевое - бандеровцы по сути уже не контролируют.

Сегодня на юге ДНР российские войска сформировали как минимум четыре новых огневых котла. И отрезали боевикам пути отхода на запад. Эту систему окопов протяженностью в несколько километров российские бойцы захватили на Южно- Донецком направлении.

Но в глаза бросается еще и то, что в траншеях и блиндажах – ни единой царапины. Новенькие. Брошены бандеровцами, едва на горизонте показались наши штурмовики. Кстати, командиры ВСУ сбежали первыми.

В Запорожской области агентура и разведка проверяют информацию, которая может оказаться сенсационной. Российские ПВО сбили воздушный объект, по всем параметрам похожий на переданный Украине американский F-16. На аэродромах их уже уничтожали. Но этот, что символично, ликвидирован в воздухе. Кстати, сегодня в список тяжелых потерь ВСУ внесло боевую РЛС "RADA" производства Израиля. Локатор и минометную точку нашли и сожгли наши операторы ударных дронов.

В Курском приграничье под Суджей российские морпехи из засады ликвидировали колонну ВСУ. О точности попаданий говорят кадры. И только двоим едва удалось ноги унести. А вот это видео, сделанное самими бандеровцами, уже вызвало на Украине грандиозный скандал. Помещение, приспособленное под морг. В черных мешках - сотни убитых боевиков. И это на фоне заявлений Киева о том, что в Курской области у ВСУ потери минимальны, и вообще победа не за горами.