"Работа над ошибками": трагедии в Магдебурге можно было избежать

Новые подробности трагедии в Магдебурге. Как сообщает газета "Бильд", власти проигнорировали готовящийся буквально у них под носом теракт. Журналисты отыскали майский комментарий преступника прямо под постом главы МВД в соцсетях. Эксперты по терроризму бьют тревогу:

"Разбором ошибок после терактов немецкие власти предпочитают не заниматься. Тем не менее совершенно очевидно: должным образом следить за безопасностью в ФРГ они не способны. Работа над ошибками нужна — и срочно".

Канцлер Олаф Шольц, который был освистан толпой на месте преступления, вроде бы это и хочет сделать, уговорив немецких политиков выдвинуть ему вотум недоверия. Перезагрузка начнется в конце феврале. Когда пройдут парламентские выборы. Но шансы победить, как оказалось, у него далеко не высоки.

До конца года с немецкого рынка уйдут более 20 тысяч компаний. Регулярные забастовки рабочих и многомиллиардные дыры в бюджете. Германия при Шольце. Впрочем, как пишут СМИ, его наиболее вероятный приемник – глава партии ХДС Фридрих Мерц, получает не самое лучшее наследство. В том числе и для поддержки Украины.

Чтобы продолжать помощь Киеву, придется чем-то жертвовать у себя в стране. И вопрос, как встретят это избиратели? Посетивший явно в рамках своей предвыборной кампании Украину Мерц, наобещал то, чего Шольц делать категорически отказывается – дальнобойные ракеты "Таурус". Но уже несколько раз передумал. Немецкие политики назвали Мерца ненадежным.

Победа Вайдель, говорят эксперты, это уже историческое событие. Это показывает, что в Европе голоса правых становятся громкими. Сегодня президент Германии примет решение о роспуске Бундестага.