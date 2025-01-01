В Приморье владельцев собак обязали регистрировать своих питомцев

В Приморье владельцев собак теперь обязали регистрировать своих питомцев. Животных приводят в ветклинику, где им устанавливают специальные чипы. Вся информация о четверолапом и его хозяине заносится в общую базу данных. И при необходимости их можно считать с помощью сканера.

Обычный укол в холку - и у двухгодовалой Бэллы есть чип с индивидуальным номером. Любительницу убегать от хозяина найти теперь будет гораздо легче. Небольшая микросхема с пятизначным числом находится в специальном инъекторе. Длина чипа всего 8 миллиметров. Выполнен он из медицинского пластика и, как уверяют ветеринары, абсолютно безопасен для животного.

"Чтобы он зафиксировался, все равно должно быть время. Он может с этого места мигрировать вот сюда. Это нормально, и потом обрастает соединительной тканью и фиксируется", - пояснила Ксения Мартьянова, ведущий ветеринарный врач КГБУ "Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных".

В месте укола по собаке проводят специальным сканером. На экране появляется номер чипа, значит, установка прошла успешно. Индивидуальный номер должен быть у всех собак в Приморье. Такой закон работает с лета этого года. Но уже с 1 января 2025-го владельцам, которые не чипировали своих питомцев, придется заплатить штраф — три тысячи рублей.

"Все понимаем, что владельцы гуляют с животными, будут организованны некие комиссии, в состав которых будут входить административные комиссии, сотрудники полиции, и сотрудники госветслужбы. У сотрудников госветслужбы будет сканер, которым он сможет считывать чип", - рассказал Станислав Крушинский, руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края.

Собаку нужно обязательно зарегистрировать в федеральной базе данных, для этого питомца нужно привести в государственную ветклинику, хотя установить чип можно и в частной. В реестр вносят информацию о питомце: номер чипа, кличку, окрас, возраст, фотографию, и всё о ее владельце: номер телефона, ИНН и паспортные данные.

Внесение в базу данных бесплатно. А за чип и его установку придется заплатить. Стоимость зависит от производителя и прейскуранта ветклиники. К тем, кто не может добраться с собакой в клинику, ветеринары могут приехать на дом. Часто этой услугой пользуются жители отдаленных населенных пунктов.

Теперь официальный хозяин должен быть у любой собаки в Приморье: служебной, охотничьей, той, которая охраняет частные дома или даже автомобильные стоянки. Обязательной регистрации подлежат абсолютно все собаки. Размер, вес и порода не имеют значение. Чип нужно поставить и маленькому корги, и большому золотистому ретриверу. Единственное ограничение - возраст до 3 месяцев.

Новый закон, по мнению специалистов, должен в первую очередь помочь решить проблему с бродячими животными. За последний год в крае отловили более шести тысяч собак. И почти половина из них оказывались бывшими домашними.

"Часто собака покусала, например, а хозяин говорит - не моя собака. А все знают, что это его. Ее уже даже отловили. А он не признается. Сейчас чип считают, и все", - рассказал Станислав Крушинский.

Животных, у которых действительно нет хозяина, в приюте стерилизуют и помечают не чипом, а биркой с номером. На данный момент в Приморье зарегистрировали более двух тысяч домашних собак.