RT запустил телевизионное вещание на сербском

Альтернативная точка зрения в противовес ангажированной западной повестке. Холдинг RT запустил круглосуточное телевизионное вещание на сербском.

Новый канал получил название RT Balkan. США и Евросоюз пытались помешать его открытию. Госдеп открыто говорил, что не хочет видеть российские СМИ в Европе. Но эти усилия провалились. И теперь жители Сербии и Республики Сербской могут получать объективную информацию о том, что происходит в регионе и мире.

В программной сетке вещателя - новости, аналитика, интервью и документальные фильмы. Они доступны в сетях нескольких операторов и онлайн.