Взрыв большой мощности в Запорожье повредил промышленную инфраструктуру

Удар ВС России по подконтрольному киевскому режиму городу Запорожье повредил промышленную инфраструктуру. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

Как написал Федоров в Telegram, в ночь на 27 декабря в городе прогремел взрыв. Он не уточнил, какие именно объекты повреждены, однако добавил, что масштабы разрушений устанавливаются.

Информацию украинской администрации подтвердил и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности. Его последствия уточняются, передает РИА Новости.