Норвежское судно отказалось спасать экипаж Ursa Major

Вопиющий инцидент в Средиземном море. Сегодня стало известно, что норвежское судно по неизвестной причине отказалось брать на борт тонущих российских моряков. Это грубейшее нарушение десятой статьи международной конвенции о спасении.

Речь идет о российском сухогрузе Ursa Major - одном из крупнейших в нашей стране. Он потерпел крушение в начале недели. В машинном отделении прогремели взрывы, образовалась пробоина. Судно накренилось и пошло ко дну.

После того, как норвежцы отказали в помощи, моряков спас испанский корабль. 14 пострадавших доставили в порт и разместили в гостинице. Два члена экипажа числятся пропавшими без вести.