Собянин рассказал, как Москва помогает бойцам СВО и жителям новых территорий

В Москве свыше пятисот компаний выпускают критически важную продукцию для армии и флота: от одежды и лекарств до беспилотников и средств ПВО. Как столица помогает бойцам, а также жителям новых и приграничных регионов, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Силами городских служб было построено свыше 180 километров фортификационных сооружений. В Белгородскую область поставили более 50 тысяч железобетонных изделий и спецтехнику. А для жителей Курской области организовали 36 пунктов временного размещения.

В Донецке и Луганске за три года восстановили свыше четырёх тысяч объектов. Обеспечивают бесперебойное освещение и отопление, благоустраивают улицы и парки. Для реабилитации бойцов в Москве открыли специальный поликлинический центр. А для семей участников СВО создали Единый центр поддержки.

Важную роль также играют некоммерческие организации и сами москвичи. Они собирают для военнослужащих гуманитарную помощь, передают письма и подарки.



