Россиян предупредили о популярных схемах мошенников на Новый год

Россиян накануне праздников предупредили о росте активности мошенников в Сети. Это происходит на фоне предпраздничной суеты. Тенденция сохранится и после Нового года, когда люди наиболее расслаблены.

В этом году мошенники чаще всего используют фишинг и создают фальшивые приложения маркетплейсов с заманчивыми предложениями, рассказали в банке ВТБ. Кроме того, увечились количество угроз, связанных со шпионским программным обеспечением и вредоносными программами, которые позволяют воровать личные данные — "троянами".

Наиболее популярные схемы мошенников

Ложные уведомления о выплатах. Пользователи получают сообщение о том, что им положены некие бонусы, и предложение установить "официальное приложение". После его загрузки мошенники получают доступ к телефону.

Поддельные сайты и приложения. Пользователей заманивают предложением распродаж и скидками. Переход по таким ссылкам ведет к краже данных карт и паролей.

Поздравительные ссылки. Пользователи получают новогодние открытки или видео с ссылками. Переход по ним активирует шпионские программы, которые крадут данные со смартфона.

Новогодние приложения с вирусами. Пользователи скачивают праздничные обои или чек-листы. Такие приложения дают злоумышленникам доступ ко всей информации в телефоне, в том числе данным банковских приложений.

Как защититься от мошенников

В ВТБ рекомендовали устанавливаться программы только из официальных магазинов приложений, не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они получены от близких или друзей, использовать антивирусные программы. Перед установкой следует обратить внимание на доступы, которые запрашивает скачанное приложение. Следует насторожиться, если программа просит разрешение на использование камеры, микрофона, доступ к файлам и другим функциям телефона "без явной необходимости".