ФСБ задержала собиравшего данные для СБУ сахалинца

Житель Сахалина задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Россиянина подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

По данным следствия, на конфиденциальной основе мужчина установил контакт в сети интернет с представителем СБУ. Сахалинец выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений о Вооруженных силах России, передает ТВЦ.

35-летний житель Сахалина по заданию СБУ ездил в Белгородскую область. Там он собирал информацию о подразделениях ВС России, которую затем вместе с фотоматериалами передавал украинской спецслужбе. УФСБ региона возбудило уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Избрана мера пресечения - заключение под стражу.