Нынешний Старый Свет не вызывает у Дмитрия Медведева никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. По словам зампреда Совбеза России, Европа превратилась в злобную полоумную старуху и стала главным оплотом русофобии в мире.

Медведев таким образом отреагировал на сообщения о инциденте с судном Ursa Major. Российский сухогруз затонул в Средиземном море – предположительно, в результате теракта. Сегодня владелец судна, компания "Оборонлогистика", сообщила, что первым на месте трагедии оказалось норвежское судно Oslo Carrier 3. Однако норвежцы отказались взять на борт 14 членов экипажа Ursa Major – "по неизвестной причине".

Зампред Совбеза приходит к выводу, что Европа должна быть наказана всеми доступными средствами: политическими, экономическими и гибридными. Он считает, что нужно помогать всем деструктивным процессам на европейской территории. Медведев объясняет жесткую позицию тем, что, по его словам, Европа виновата в срыве стамбульских переговоров. Кроме того, она не считалась с потерями сторон конфликта и тем самым "кормила оголтелых демонов войны". И яркий пример - судно под флагом Норвегии отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков. Этого прощать нельзя, заключил Медведев.