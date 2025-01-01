Кабмин учредил правительственную стипендию для студентов

Студенты, курсанты и слушатели программам высшего образования в России будут получать правительственные стипендии. Выплаты учредил кабмин. Как сказано в опубликованном постановлении, размер стипендии составит 20 тысяч рублей в месяц.

Стипендия правительства России назначается сроком на один год. 20 тысяч рублей выплачивается ежемесячно. В постановлении отмечено, что назначается не более 5,7 тысячи стипендий ежегодно, передает ТАСС.

Как сказано в документе, стипендия правительства Российской Федерации учреждается с 1 сентября 2025 года. С этой же даты, как сообщалось ранее, лучшие студенты педагогических вузов начнут получать стипендии имени Макаренко, Сухомлинского, Ушинского, Выготского и Карамзина.