Маск предрек Земле скорой конец

Земля совсем скоро по космическим меркам станет непригодной для жизни. С таким предостережением выступил Илон Маск.

Главная опасность для нашей планеты исходит от Солнца. Через 500 миллионов лет из-за темпов расширения ближайшей к нам звезды жизнь на Земле станет невозможной.

По мнению Маска, человечеству пора задуматься над освоением Марса. Именно красную планету будут называть "Новым Светом", как когда-то называли Америку, написал американский миллиардер в соцсети X.

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Относится к группе желтых карликов. Возраст Солнца оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. По расчетам ученых, из-за расходования запасов водорода звезда будет становится горячее и ярче, что через 1,1 миллиарда лет приведет к исчезновению жизни на Земле. Примерно к возрасту 10 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, а затем сожмется до белого карлика, чтобы в течение следующих миллиардов лет окончательно остыть и угаснуть.