Газопровод "Северный поток" будет запущен через год. Такой прогноз дал президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Вучич привел в пример Германию, которая поддерживала свою экономику конкурентоспособной за счет дешевого российского газа. Переход к другим источникам происходит медленно, сейчас энергия в Германии дорогая. Страна остро нуждается в дешевой энергии, подчеркнул сербский лидер.

По прогнозам Вучича, взорванный газопровод "Северный поток" самое позднее через год самое позднее через год будет восстановлен и газ по нему будет поступать из России в Европу. При этом, заявил президент Сербии, трубопровод будет принадлежать американскому инвестору.