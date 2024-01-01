Москвичам пообещали бодрящий мороз в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь встретит москвичей легким бодрящим морозом. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в последний день 2024 года пойдет снег. Через Центральную часть России пройдет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться сильными осадками, порывистым ветром и метелью. Подморозит до 0…-3, на дорогах под снегом – гололедица. В новогоднюю ночь на 1-е января - легкие морозцы до -1…-6.

В январские каникулы повалит снег, сугробы вырастут до 17-22 сантиметров. На Рождество, 6 и 7 января, москвичей и жителей Подмосковья ожидают морозы до минус 10-12 градусов.